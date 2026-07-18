Pistoia, cadavere sui binari blocca linea ferroviaria: vittima ancora da identificare

Il corpo di uomo senza vita, probabilmente travolto da un treno, è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia nella tratta che va da Firenze a Viareggio. Il cadavere è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 18 luglio. La vittima è ancora da identificare e fra le ipotesi aperte attualmente, le autorità non escludono anche quella di un gesto autolesionista.
Il ritrovamento
Il corpo è stato ritrovato poco prima delle 19. La vittima è ancora senza identità e stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di una persona piuttosto giovane, probabilmente di origine straniera. Per consentire alle autorità di intervenire sul posto, la tratta Pistoia-Montecatini è stata interrotta causando forti disagi ai pendolari e ai turisti diretti verso la costa versiliese o di ritorno verso il capoluogo toscano. L'area è stata interamente transennata per consentire i rilievi.
Incertezza
Molto ancora resta da chiarire, a partire dalla dinamica dell'episodio. Potrebbe trattarsi di un incidente, magari di un tentativo di attraversare i binari senza rendersi conto del passaggio di un convoglio. Attualmente però non viene neanche esclusa l’ipotesi del gesto autolesionista. La circolazione resterà bloccata fino a tarda notte, quando si saranno conclusi gli accertamenti della Polizia Giudiziaria.