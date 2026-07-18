Pistoia, cadavere sui binari blocca linea ferroviaria: vittima ancora da identificare

Il corpo è stato ritrovato poco prima delle 19. La vittima è ancora senza identità e stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di una persona piuttosto giovane, probabilmente di origine straniera. Per consentire alle autorità di intervenire sul posto, la tratta Pistoia-Montecatini è stata interrotta causando forti disagi ai pendolari e ai turisti diretti verso la costa versiliese o di ritorno verso il capoluogo toscano. L'area è stata interamente transennata per consentire i rilievi.