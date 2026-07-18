Lo stabile è stato evacuato

Milano, incendio in un appartamento: morti marito e moglie, lei era disabile

Le fiamme sono divampate in uno stabile in zona Palmanova

18 Lug 2026 - 22:18
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Un incendio è divampato poco dopo le 19.30 di sabato 18 luglio, a Milano, in via Padre Placido Riccardi, in zona Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Spente le fiamme, all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi di marito e moglie. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Sul posto sono presenti gli agenti della Squadra Volante e sei mezzi dei vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme. E' stato evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati.

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Incendio in uno stabile a Milano: due morti

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