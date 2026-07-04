Incendio in un appartamento di Palau, in Gallura: muore un 38enne, i due figli si mettono in salvo da soli

Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in appartamento di Palau, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio di sabato 4 luglio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'unico occupante la casa in quel momento sono state, attorno alle 14, due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Arzachena e Santa Teresa Gallura, intervenute in uno stabile di via Giuseppe Dessì. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. Le fiamme sono state spente e l'appartamento messo in sicurezza. Sul posto anche i soccorritori del 118, carabinieri e polizia.