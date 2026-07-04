L'episodio intorno alle 14

Incendio in un appartamento di Palau, in Gallura: muore un 38enne, i due figli si mettono in salvo da soli

I due sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme

04 Lug 2026 - 17:26
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© ansa

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Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in appartamento di Palau, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio di sabato 4 luglio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'unico occupante la casa in quel momento sono state, attorno alle 14, due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Arzachena e Santa Teresa Gallura, intervenute in uno stabile di via Giuseppe Dessì. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. Le fiamme sono state spente e l'appartamento messo in sicurezza. Sul posto anche i soccorritori del 118, carabinieri e polizia.

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