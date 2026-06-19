Quasi quattro tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli sono stati prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e nascosti nei bagagli dei vacanzieri. È il bilancio emerso dai controlli effettuati negli ultimi due anni all'aeroporto Olbia Costa Smeralda, dove il personale dell'Enac e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha intercettato decine di turisti intenti a portare via frammenti dell'ecosistema costiero come ricordo della vacanza. Un fenomeno che continua a preoccupare le autorità e che rappresenta una minaccia concreta per l'equilibrio naturale delle spiagge dell'isola, nonostante le norme vietino espressamente la raccolta di questi materiali. I dati sono stati resi noti durante la presentazione della nuova edizione del progetto "Riportami al Mare".