Sassari, il cartello non c'è più e i nudisti invadono la spiaggia libera tra i bambini: momenti di tensione

I nudisti sconfinano nella spiaggia libera, tra i bambini. Perché? Perché era caduto il cartello. Il disguido ha creato un po' di tensione tra i bagnanti di Porto Ferro, Sassari, perché poi i nudisti, ormai posizionati a prendere il sole, non si sarebbero voluti spostare. Anzi, avrebbero risposto infastiditi e con reazioni poco cordiali.