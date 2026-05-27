Sassari, il cartello non c'è più e i nudisti invadono la spiaggia libera tra i bambini: momenti di tensione
Le famiglie hanno protestato ma hanno ricevuto risposte poco cortesi dai naturisti che ormai si erano spiaggiati al sole
© Gemini
I nudisti sconfinano nella spiaggia libera, tra i bambini. Perché? Perché era caduto il cartello. Il disguido ha creato un po' di tensione tra i bagnanti di Porto Ferro, Sassari, perché poi i nudisti, ormai posizionati a prendere il sole, non si sarebbero voluti spostare. Anzi, avrebbero risposto infastiditi e con reazioni poco cordiali.
C'era una volta il cartello
La spiaggia di Porto Ferro è uno dei litorali più conosciuti di Sassari e da anni ospita una porzione frequentata abitualmente dai naturisti. Come spiega La Nuova Sardegna, si tratta di una convivenza che era stata garantita anche dalla presenza che delimitava chiaramente gli spazi e permetteva a tutti di scegliere liberamente dove sistemarsi. Poi per quel cartello è caduto e nessuno lo ha rimesso al suo posto.
"Serve chiarezza"
In tanti tra i bagnanti adesso chiedono semplicemente il ritorno a una situazione chiara e regolata, così da consentire sia ai naturisti sia alle famiglie di vivere Porto Ferro senza attriti, rispettando le reciproche sensibilità e la libertà di scelta di ciascuno.
Momenti di tensione e reazioni poco garbate
Secondo alcune testimonianze i naturisti però non si sarebbero affatto scusati della loro presenza. Anzi, avrebbero reagito a modo, con risposte scortesi e infastidite. Ci sono stati anche momenti di tensione perché coloro che ormai si erano sistemati in spiaggia non si sono voluti rialzare.