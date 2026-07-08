Milano, vasto incendio tra i quartieri Bovisa e Dergano

Intorno alle 19.30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere Bartolini, in via Don Giovanni Minzoni, nella zona Nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Il fumo e il forte odore di bruciato si sono diffusi in particolare nei quartieri di Niguarda, Bicocca, Dergano e Affori. La densa colonna di fumo era visibile anche a diversi chilometri di distanza.