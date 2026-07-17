Milano, scoppia un incendio a pochi metri dal Duomo: fiamme vicino alla Rinascente

I vigili del fuoco di Milano intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a piazza Duomo © Ansa
Un incendio è divampato all'alba di venerdì 17 luglio nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo. Le fiamme alte e una lunga colonna di fumo nero si sono sprigionate sulla terrazza di un appartamento al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, accanto alla Rinascente, non interessata dal rogo. Non risultano feriti o persone rimaste coinvolte nell'incendio.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme. Il rogo, stando a quanto ricostruito, sarebbe scoppiato a causa di un malfunzionamento di un condizionatore d'aria. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato.
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I vigili del fuoco di Milano intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a piazza Duomo