Bruxelles, incendio in un edificio del centro: morti e dispersi

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di martedì nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media locali, tra i quali Le Soir "alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore" del palazzo, mentre "sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle". Secondo il media "nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno". Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.