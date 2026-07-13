Francia, brucia la foresta di Fontainebleau: in fumo 800 ettari

Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. Questa volta ad andare in fumo è la foresta di Fontainebleau, sita a sudest di Parigi, in Francia. L'incendio che l'ha avvolta è stato definito "di proporzioni eccezionali" e ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell'Ile de France. A causa del rogo il traffico ferroviario è stato interrotto. La colonna di fumo che si levava dalla zona boschiva era visibile a 20 chilometri di distanza. Anche diversi contadini e agricoltori della zona si sono uniti ai 400 vigili del fuoco scesi in campo agganciando cisterne d'acqua al retro dei loro trattori. Secondo un primo bilancio sono già 800 gli ettari della foresta andati in fumo.