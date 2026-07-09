Incendi nel Verbano Cusio Ossola, la Regione Piemonte segue con attenzione

La Regione Piemonte "sta seguendo con attenzione" la situazione degli incendi che stanno colpendo il Verbano Cusio Ossola. E' in corso l'evacuazione precauzionale di circa 150 persone dalla frazione Colloro di Premosello Chiovenda, dove le fiamme rischiavano di arrivare vicino alle case. Le persone fragili sono già state ricoverate nella casa di riposo, per le altre sono a disposizione due palestre. All'opera in zona 30 volontari di Protezione civile, mentre dal 30 giugno sono al lavoro ogni giorno nella zona una sessantina di volontari con 14 mezzi. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel pomeriggio ha sentito al telefono il sindaco di Premosello Chiovenda Elio Fovanna per avere da lui l'aggiornamento in tempo reale della situazione e venerdì sarà sul posto insieme agli assessori Marco Gabusi e Matteo Marnati.