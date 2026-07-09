Le fiamme sono divampate in un deposito posizionato a una manciata di passi da uno studentato e a poche centinaia di metri da uno dei campus del Politecnico di Milano, nel quartiere Bovisa. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un container parcheggiato all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. Non ci sarebbero feriti o intossicati. Stando a quanto dichiarato in una nota ufficiale dall'azienda, a rimanere colpito maggiormente sarebbe stato "il magazzino per lo smistamento dei pacchi in arrivo e in partenza". All'interno si trovavano muletti, ma non camion. Quando le fiamme si sono propagate, si sarebbero sentiti diversi scoppi del materiale che ha preso fuoco.