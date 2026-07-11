Dà fuoco all'appartamento dell'amico dopo una lite per poche decine di euro: arrestato un 42enne

Prima di allontanarsi, avrebbe avvertito l'amico che l'appartamento era in fiamme. Anziché allertare i soccorsi, si sarebbe seduto su una panchina ad assistere all'incendio che ha distrutto quasi completamente l'abitazione e ha interessato anche l'appartamento sottostante, mettendo concretamente a rischio l'incolumità degli occupanti dello stabile e la sicurezza degli edifici vicini. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ancora più gravi. Il 42enne si trova ora in arresto nel carcere di Arezzo, in attesa di ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria.