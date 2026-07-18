Lago di Garda, si tuffa per aiutare un bambino ma non riemerge: ricerche in corso
È accaduto a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago. Il punto dell'incidente si trova su un fondale che raggiunge circa 52 metri di profondità
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Ore di apprensione a Sirmione, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, dove sono in corso le ricerche di un uomo scomparso dopo essersi tuffato per soccorrere un bambino in difficoltà. L'allarme è scattato nel pomeriggio del 18 luglio. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo disperso avrebbe 29 anni e sarebbe un dipendente di un noleggio barche. Il bambino soccorso, invece, è stato tratto in salvo.
La dinamica
A quanto si apprende, un gruppo di turisti inglesi aveva noleggiato una barca sul lago. L'uomo, improvvisamente accortosi che un bambino finito in acqua si trovava in difficoltà, si sarebbe lanciato nel tentativo di prestargli soccorso. Dopo il tuffo, però, di lui si sono perse le tracce e non sarebbe più riemerso. Da quel momento è scattata una vasta operazione di ricerca nello specchio d'acqua antistante la spiaggia Giamaica, una delle località più frequentate del posto.
Il punto
Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, la Guardia Costiera e il personale del 118. Nelle ricerche sono impegnati anche un elicottero dei Vigili del fuoco e i sommozzatori del comando di Venezia, che stanno scandagliando i fondali e l'area in cui è avvenuto il tuffo. Il punto in cui è avvenuto l'incidente si trova su un fondale che raggiunge circa 52 metri di profondità. Le autorità giunte sul posto hanno dapprima tratto in salvo e accompagnato a terra i turisti, visibilmente sotto shock, per poi riprendere le ricerche. Che, dalle 16.30, sarebbero tuttora in corso.