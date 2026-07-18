Lago di Garda, si tuffa per aiutare un bambino ma non riemerge: ricerche in corso

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, la Guardia Costiera e il personale del 118. Nelle ricerche sono impegnati anche un elicottero dei Vigili del fuoco e i sommozzatori del comando di Venezia, che stanno scandagliando i fondali e l'area in cui è avvenuto il tuffo. Il punto in cui è avvenuto l'incidente si trova su un fondale che raggiunge circa 52 metri di profondità. Le autorità giunte sul posto hanno dapprima tratto in salvo e accompagnato a terra i turisti, visibilmente sotto shock, per poi riprendere le ricerche. Che, dalle 16.30, sarebbero tuttora in corso.