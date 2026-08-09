"È stato davvero devastante per entrambi. Siamo qui da molto tempo. Abbiamo fatto tutto secondo le regole, ci siamo sempre sentiti molto ben accolti qui e ho sempre pensato che questo fosse un posto dove poter far crescere la mia carriera", ha raccontato l'ingegnere italiano al Guardian. "È così sconvolgente e frustrante sapere che ora ci troviamo in questa posizione vulnerabile proprio mentre stavamo pensando di mettere su famiglia e di comprarci una casa tutta nostra. Ora tutti i nostri progetti devono fermarsi".