La Cina e la nuova rotta dell'Artico: l'alternativa strategica al Mar Rosso

Lo scioglimento delle calotte polari ha reso più navigabili acque un tempo impercorribili, liberando vie di navigazione che venivano precluse dal traffico commerciale. E Pechino, che da tempo ha annusato l'affare, ha puntato gli occhi su questa zona del mondo per far passare i corridoi della Via della seta del ghiaccio (una delle rotte della Nuova Via della Seta) e ridurre quindi i tempi di percorrenza delle merci tra i porti cinesi e gli scali europei. Basti pensare che una nave che parte da Shanghai per arrivare a Rotterdam, passando per il canale di Suez, impiega circa 50 giorni. Ma attraverso la rotta nordica e la Via della Seta del ghiaccio la durata del viaggio viene dimezzata. La nave Istanbul Bridge, utilizzata per il viaggio inaugurale dello scorso anno, ha raggiunto Felixstowe, nel Regno Unito, da Ningbo, sulla costa orientale cinese, in circa 20 giorni, contro i circa 40 giorni necessari passando attraverso Suez e fino a 50 giorni circumnavigando l'Africa attraverso il Capo di Buona Speranza.