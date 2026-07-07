La Cina lancia un missile balistico da un sottomarino, reazione Usa: "Profonda preoccupazione"

Gli Stati Uniti hanno espresso "profonda preoccupazione" dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. "In un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo", ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.