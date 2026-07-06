Pechino: condotto con successo lancio di prova di un missile nel Pacifico

Secondo quanto riportato dal The Australian, la Cina avrebbe informato il governo di Canberra dell'intenzione di effettuare entro le successive 24 ore un test di un nuovo missile con una testata fittizia nel Pacifico meridionale. Secondo il media australiano l'avviso è stato trasmesso dall'ambasciata cinese a Canberra poco dopo la firma dell'accordo di difesa Ocean of Peace Alliance tra Australia e Figi. Anche la Nuova Zelanda sarebbe stata preventivamente informata del lancio.