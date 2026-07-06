Pechino: condotto con successo lancio di prova di un missile nel Pacifico

La Marina dell'esercito popolare di liberazione cinese (Pla) ha effettuato "con successo" il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. Lo riporta agenzia di stampa Xinhua. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate.
Secondo quanto riportato dal The Australian, la Cina avrebbe informato il governo di Canberra dell'intenzione di effettuare entro le successive 24 ore un test di un nuovo missile con una testata fittizia nel Pacifico meridionale. Secondo il media australiano l'avviso è stato trasmesso dall'ambasciata cinese a Canberra poco dopo la firma dell'accordo di difesa Ocean of Peace Alliance tra Australia e Figi. Anche la Nuova Zelanda sarebbe stata preventivamente informata del lancio.
Il governo neozelandese ha chiarito di essere stato informato del test con diverse ore d'anticipo. "Sembra che, nonostante le nostre preoccupazioni di lunga data riguardo a questo tipo di attività, la Cina abbia effettuato il test poche ore dopo averci informato", ha dichiarato il ministro neozelandese degli Esteri Winston Peters all'Associated Press con una nota.
Si tratta del secondo test missilistico cinese nel Pacifico annunciato pubblicamente in meno di due anni, dopo quello del settembre 2024, quando Pechino dichiarò di aver lanciato un missile balistico intercontinentale con una testata simulata nell'ambito del proprio programma annuale di addestramento.