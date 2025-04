La Cina lancia nuove manovre militari nello Stretto di Taiwan | Pechino: "Simulati attacchi a lungo raggio a porti e siti energetici"

Le forze armate della Cina hanno tenuto nuove esercitazioni "a fuoco vivo" e a lungo raggio nel Mar Cinese Orientale, aumentando la pressione su Taiwan e sul suo presidente, Lai Ching-te, considerato da Pechino un "ostinato promotore dell'indipendenza" dell'isola. L'esercito cinese ha quindi reso noto di avere simulato "attacchi a porti e infrastrutture energetiche chiave". Le manovre nella cruciale via d'acqua dello Stretto di Taiwan mirano a "testare le capacità delle truppe" in aree come "blocco e controllo e attacchi di precisione su obiettivi chiave", ha affermato in un comunicato Shi Yi, portavoce del Comando del teatro orientale dell'esercito di Pechino.