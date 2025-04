Cina lancia esercitazioni militari intorno a Taiwan | Pechino: "Indipendenza Taipei significherebbe guerra"

Pechino ha inoltre fatto sapere che gli sforzi per garantire l'indipendenza di Taiwan porteranno alla "guerra". "L'indipendenza di Taiwan significa guerra e promuovere l'indipendenza di Taiwan significa spingere il popolo di Taiwan in una pericolosa situazione di conflitto armato", ha affermato in una dichiarazione Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan, che supervisiona le politiche del Partito comunista cinese nei confronti dell'isola.