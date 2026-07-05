Cina, la lotta contro la solitudine è nelle mani (e nei volti) dei robot umanoidi

Ed è già boom di richieste. La società sostiene infatti di aver già ricevuto oltre 13mila richieste in pochi giorni. Non una sorpresa. Questi particolari robot, del resto, sono progettati (e commercializzati) come rimedio alla solitudine, principalmente destinati nelle mura domestiche di single e anziani in carenza d'affetto. Ma chi pensa che il prodotto possa rappresentare un freddo assistente vocale si sbaglia di grosso. U1 è molto di più, perché grazie ai più sofisticati sistemi di intelligenza artificiale, è pensato con il chiaro obiettivo di entrare nella sfera emotiva dell'utente arricchendola con sentimenti che, almeno in teoria, apparterrebbero solamente agli umani. Teoria superata già trent'anni fa, con il celebre Uomo Bicentenario di Robin Williams che sul grande schermo aveva evidentemente tracciato una strada.