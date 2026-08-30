Chi era Klaus-Michael Kühne, uno degli uomini più ricchi di Germania (che non ha lasciato eredi)

La globalizzazione e le acquisizioni compiute da Klaus-Michael hanno fatto la fortuna della sua creatura, diventata un marchio leader del proprio settore in tutto il mondo. Ma anche lui ha commesso degli errori. Nell'intervista sopracitata, Kühne ammise per esempio di aver perso complessivamente mezzo miliardo di euro nella divisione immobiliare di lusso Signa Prime. Un piccolo neo nella carriera di un imprenditore capace di mettere le mani in pasta praticamente in ogni settore. Persino nella sua Amburgo, dove non viveva da decenni, gli investimenti erano stati importanti e diversificati: in città Kühne aveva partecipato alla costruzione di un teatro dell'opera, di un'università privata di una sala da concerto, di una compagnia di navigazione e, naturalmente, di un hotel di lusso. Senza dimenticare l'Elbtower, un grattacielo la cui costruzione rimase tuttavia incompiuta per quasi tre anni.