Francesco Guccini se n'è andato, ma le sue canzoni continueranno a generare ricordi e ricavi

Le grandi canzoni hanno una caratteristica che pochi altri beni possiedono: non si esauriscono con chi le ha scritte. Continuano a essere cantate in auto a squarciagola mentre siamo da soli in coda ai semafori, con la chitarra davanti ai falò di ferragosto, sui bus delle comitive in gita, ai karaoke e ai compleanni in barba a ogni intonazione, risuonano nella privacy delle cuffie in metropolitana e nelle casse di chi è intento a pulire casa nel weekend. Semplicemente, diventano immortali.



Nel caso di Francesco Guccini, quel repertorio è molto più di una raccolta di dischi, ma un pezzo della storia culturale italiana che continuerà a vivere nelle orecchie degli ascoltatori, nei concerti, nelle radio e nelle scuole di musica. Ed è proprio questa capacità di attraversare il tempo a renderlo, anche dal punto di vista economico, il lascito più prezioso del cantautore.

