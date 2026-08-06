Francesco Guccini se n'è andato, ma le sue canzoni continueranno a generare ricordi e ricavi
Tra streaming, radio e concerti, il suo catalogo continuerà a produrre ricavi per decenni. Ecco come funziona il meccanismo dei diritti d'autoredi Giuliana Grimaldi
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"Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare, soffrire". Sono forse i versi più struggenti di "Canzone per un'amica", una delle canzoni più intense scritte da Francesco Guccini, scomparso il 6 agosto 2026 a 86 anni. Una domanda che oggi assume un significato diverso. Perché se una vita si misura anche da ciò che lascia, Guccini consegna al pubblico uno dei cataloghi più importanti della musica italiana: un patrimonio culturale che continuerà a vivere e, insieme, a produrre valore economico attraverso i diritti d'autore.
Una volta pubblicate, le canzoni non appartengono più soltanto al loro autore: dalle playlist ai palinsesti radiofonici, fino alle colonne sonore, vengono reinterpretate da altri artisti e riscoperte da nuove generazioni. Ogni utilizzo genera diritti economici che, dopo la scomparsa dell'autore, continuano a essere riconosciuti ai suoi eredi.
Nel caso di Guccini non per il momento accessibile una valutazione del suo catalogo, ma conosciamo il meccanismo che ne regola lo sfruttamento economico. Ed è proprio questo a spiegare perché la sua musica continuerà a produrre, oltre che emozioni e ricordi preziosi per gli ascoltatori, anche ricavi a baneficio degli eredi ufficiali.
Un catalogo che continua a parlare a generazioni diverse
Dal debutto con "Folk beat n. 1" nel 1967 fino agli ultimi lavori, "Canzoni da intorto" e "Canzoni da osteria", Guccini ha costruito uno dei repertori più memorabili della musica italiana. Alla discografia si aggiungono decine di canzoni scritte per altri interpreti, dai Nomadi a Caterina Caselli, passando per Equipe 84 e Gigliola Cinquetti: un patrimonio artistico che in quasi sessant'anni ha attraversato e segnato in modo indelebile la storia della musica italiana.
Un repertorio che continua a vivere anche nell'era dello streaming. Su Spotify il cantautore conta oltre 300mila ascoltatori mensili e tra i brani più popolari figurano "Vedi Cara", "Cirano", "Farewell", "Vorrei", "La Locomotiva" e "Don Chisciotte", "L'Avvelenata", "Eskimo", "Autogrill", "Incontro", "Amerigo" e "Canzone per un'amica". Un dato significativo se si considera che Guccini aveva scelto di non distribuire sulle piattaforme digitali gli ultimi due album, pubblicati esclusivamente in formato fisico. Una decisione che non ha impedito a "Canzoni da intorto" di conquistare il Disco di Platino e a "Canzoni da osteria" di ottenere il Disco d'Oro.
Chi incassa i diritti dopo la morte di un artista
La scomparsa di un autore non fa venir meno i diritti economici sulle sue opere. La legge italiana stabilisce infatti che i diritti patrimoniali restino in vigore per settant'anni dopo la morte dell'autore. In questo periodo sono gli eredi a subentrare nella titolarità dei diritti e a percepire le royalties generate dall'utilizzo delle opere.
Le entrate possono arrivare da fonti molto diverse: dagli ascolti sulle piattaforme di streaming ai passaggi radiofonici e televisivi, dalle esecuzioni nei concerti fino alle sincronizzazioni in film, serie televisive, documentari e pubblicità. Anche le ristampe, le raccolte e le nuove pubblicazioni contribuiscono a mantenere vivo il valore economico del catalogo.
Più ascolti dopo la scomparsa dei grandi
La scomparsa di un artista coincide spesso con una riscoperta della sua musica: chi lo seguiva torna ad ascoltarlo, chi lo conosceva solo di nome decide di approfondirne il repertorio e media, radio e televisioni dedicano maggiore spazio alle sue opere. Nel giro di pochi giorni gli ascolti possono crescere sensibilmente e, con loro, anche le royalties.
È un fenomeno già osservato in occasione della morte di artisti italiani e internazionali e quasi sicuramente interesserà anche il catalogo di Guccini. Si tratta generalmente di un picco temporaneo, ma sufficiente a incidere sui ricavi prodotti dalle sue canzoni.
Quanto vale il catalogo di Guccini?
È probabilmente la domanda più difficile, perché una risposta pubblica non c'è. A differenza di artisti come Bob Dylan, Bruce Springsteen o Sting, che negli ultimi anni hanno ceduto i propri cataloghi per centinaia di milioni di dollari, Guccini non risulta aver preso parte a operazioni simili.
Attribuire oggi un valore economico al suo repertorio è quindi impossibile. Per stimarlo servirebbero informazioni riservate sugli accordi editoriali, sui flussi di royalties, sugli utilizzi delle opere e sulle prospettive future del catalogo. Quello che si può affermare con certezza è che il suo patrimonio musicale continuerà a generare valore economico ancora per molti anni, parallelamente al valore culturale che già gli viene riconosciuto.
Una ricchezza che il tempo non consuma
Le grandi canzoni hanno una caratteristica che pochi altri beni possiedono: non si esauriscono con chi le ha scritte. Continuano a essere cantate in auto a squarciagola mentre siamo da soli in coda ai semafori, con la chitarra davanti ai falò di ferragosto, sui bus delle comitive in gita, ai karaoke e ai compleanni in barba a ogni intonazione, risuonano nella privacy delle cuffie in metropolitana e nelle casse di chi è intento a pulire casa nel weekend. Semplicemente, diventano immortali.
Nel caso di Francesco Guccini, quel repertorio è molto più di una raccolta di dischi, ma un pezzo della storia culturale italiana che continuerà a vivere nelle orecchie degli ascoltatori, nei concerti, nelle radio e nelle scuole di musica. Ed è proprio questa capacità di attraversare il tempo a renderlo, anche dal punto di vista economico, il lascito più prezioso del cantautore.