Dagli anni '70 si è trasferito a Bologna, è diventato uno dei personaggi più amati ed ascoltati della stagione dell'impegno, il cantautore con l'eskimo, nei suoi concerti la musica e le canzoni si mescolavano con monologhi e accenti del miglior cabaret. È impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio tanto vasto. Brani come La locomotiva, L'avvelenata, Canzone per un'amica, Eskimo, Autogrill, Il vecchio e il bambino, Cyrano e Incontro sono diventati veri e propri classici della musica italiana. Ogni canzone rappresentava un viaggio tra memoria, politica, sentimenti e riflessioni esistenziali. Molti i riferimenti culturali nella sua musica e scrittura che vanno dalla poesia italiana a Borges, da Dylan e la poetica Beat alla Bibbia e Procopio di Cesarea, da Cervantes a Dumas a Barthes. Le sue opere hanno accompagnato diverse generazioni, diventando patrimonio collettivo ben oltre il semplice successo discografico.