Guccini, "Dio è morto" ma le sue canzoni gli garantiranno un'infinita resurrezione

Eppure nella triste sorte di una ragazza di buona famiglia che rimane incinta e viene ripudiata da famiglia e amante, c'era nascosto in piena vista proprio Guccini. C'era quella provincia tanto amata ma anche piena di difetti che è l'humus in cui l'artista è cresciuto, conscio che quell'habitat era perfetto anche per apprendere le piccole e grandi meschinità della vita. Guccini aveva compreso quanto questo brano fosse perfetto per aprire un lavoro come Via Paolo Fabbri 43, una narrazione in musica così personale da avere per titolo un indirizzo di casa. Perché quella Italia era Guccini e raccontarla significava aprire una finestra anche su ciò che aveva rappresentato davvero quell'infanzia contadina e "bertolucciana", non sempre e solo bucolica. Un pezzo di vita mai lasciato indietro e al centro di un altro album indimenticabile come Radici, che non era che la naturale prosecuzione del percorso di questa "locomotiva" poetica mai uscita dai binari (giusto per ricordare il brano forse più famoso di quel disco).