Matteo Zoppellaro

Canzoni d'osteria Naturale prosecuzione di "Canzoni d'intorto" certificato Disco di Platino, vincitore della Targa Tenco per la categoria “Interprete di canzoni” e album fisico più venduto del 2022 che ha segnato il ritorno a cantare di Francesco Guccini a 10 anni di distanza dall’ultimo progetto in studio, "Canzoni d'osteria" è una raccolta di canti popolari selezionati dal Maestro, rivisitati in chiave strettamente personale, per un suggestivo viaggio tra culture e tradizioni nascoste, veri e propri gioielli del repertorio nazionale e internazionale. Gli arrangiamenti sono di Fabio Ilacqua che ne ha seguito anche la produzione artistica affiancato da Stefano Giungato.

L'album è disponibile in 5 diversi formati: CD, CD limited edition - maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e per i veri intenditori uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali – incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata).

Canzoni d'intorto A dieci anni da "L'ultima Thule" del 2012, Guccini ha rotto con "Canzoni d'intorto", uscito lo scorso novembre, la "promessa" di chiudere con la musica, fatta proprio dopo l'uscita di "L'ultima Thule", quando aveva dato l'addio allo studio di registrazione e ai concerti. Una "folle operazione", come la definisce lui stesso, che ha però in sé tutta l'anima e lo spirito del cantautore. Gli undici brani che compongono l'album attingono infatti ad un tessuto culturale, sociale e politico, che è sempre stato quello in cui Guccini si è espresso con maggiore naturalezza. Si tratta di canzoni di lavoro, politiche, di protesta, appartenenti alla cultura popolare, con arrangiamenti dal richiamo balcanico e folk.

