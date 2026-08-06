Non solo musica: Francesco Guccini tra romanzi, fumetti e cinema

Parallelamente alla scrittura, Francesco Guccini coltivò anche una carriera cinematografica mai particolarmente affollata, ma costante nel tempo. Il debutto sul set risale al 1976, con una partecipazione televisiva dedicata alla città di Bologna, mentre negli anni successivi arrivarono ruoli in pellicole diverse per tono e ambizione. Tra i titoli più noti figura Radiofreccia, esordio alla regia di Luciano Ligabue nel 1998, accanto a Stefano Accorsi, ma anche diverse collaborazioni con Leonardo Pieraccioni, tra cui Una moglie bellissima, Ti amo in tutte le lingue del mondo e soprattutto Io & Marilyn del 2009, il film con la maggiore affluenza di pubblico tra quelli che lo hanno visto protagonista. A completare il suo rapporto con il grande schermo, anche alcune colonne sonore, come quella del film Nenè del 1977, e un'apparizione nel 2023 nel docufilm dedicato al collega Enzo Jannacci, ultima testimonianza pubblica di un artista capace, fino alla fine, di muoversi con naturalezza tra musica, parole e immagini.