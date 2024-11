Francesco Guccini, arriva al cinema lo storico film-concerto "Fra la via Emilia e il West"

In occasione del suo 40esimo anniversario, arriverà in esclusiva al cinema dal 5 all’8 dicembre in una versione completamente restaurata con audio in 5.1 “Francesco Guccini - Fra la via Emilia e il West”, il celebre film-concerto girato in Piazza Maggiore a Bologna il 21 giugno 1984. L’evento al cinema è distribuito da Nexo Studios in collaborazione con Concerto Music e Universal. Sarà un'occasione per rivivere sul grande schermo tutte le emozioni di quella serata. Il film in sala sarà anticipato da un’introduzione video inedita dello stesso Guccini.