Adesso il cantautore modenese alla trasmissione "Timeline" replica: "No, non sono d'accordo con Jovanotti. 'Gloria' è una bella canzone, una canzone che si ascolta volentieri, però non c'è una storia dietro, non c'è qualche cosa che si chiama cultura o i libri che ci sono stati letti. 'La locomotiva' è una canzone di andamento popolare, quindi potrebbe facilmente essere presa come canzone popolare, quindi è una canzone semplice. Nella sua complessità, è una canzone semplice. Ma tante mie canzoni, altre mie canzoni, 'Amerigo', per esempio, per dirne una, 'Van Loon' per dirne un'altra, 'Odysseus', una delle ultime... ci sono dei libri dietro, ci sono delle letture. Ci sono... non vorrei usare una parola grossa come 'cultura', ma c'è cultura".