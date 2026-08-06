Addio a Francesco Guccini, l'uomo che ci costringeva a pensare

Poi, tanti anni dopo convinsi mio padre a fare un viaggio fino a Pavana. Per me era come un pellegrinaggio. Volevo vedere il posto dove erano nate quelle parole. Arrivammo davanti a casa sua. Le persiane erano chiuse. Mi ritrovai a sbirciare tra le finestre come fanno i bambini davanti alla casa di un mago. Poi, in piazza, durante una serata dedicata a lui, arrivò davvero. Bastone. Camicia azzurra. Passo lento. Si sedette. Non cantò. Aveva deciso da tempo che non avrebbe più cantato. Ma quando prese il microfono per dire semplicemente "grazie", bastarono quelle poche sillabe. Quel timbro era ancora lì. Bastava una parola per capire che certe voci non appartengono a chi le possiede ma sono un po’ anche di chi le ha ascoltate per una vita. Oggi ci lamentiamo che nessuno scrive più canzoni così. Forse la domanda è un'altra: siamo ancora capaci di ascoltarle? Guccini non è diventato grande perché era migliore degli altri. È diventato grande perché pretendeva molto da chi aveva davanti. Non regalava certezze. Chiedeva fatica. Oggi premiamo chi semplifica. Lui complicava. Oggi vincono gli slogan. Lui scriveva poesia. E la poesia, a differenza del rumore di fondo, non muore mai, come Dio.