Addio a Vittorio Frescobaldi, il marchese esportatore di vino toscano nel mondo

Esponente di una famiglia legata alla viticoltura da oltre 700 anni, il marchese Vittorio Frescobaldi è stato alla guida della storica azienda di famiglia insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, "sapendo cogliere con lungimiranza le trasformazioni del comparto, sostenendo una sempre maggiore apertura internazionale e puntando sulla valorizzazione delle diverse identità e dei territori vitivinicoli della Toscana", si legge in una nota dell'Unione italiana vini (Uiv). Frescobaldi, inoltre, ha contribuito in "maniera significativa all'affermazione e alla crescita dell'enologia toscana, accompagnandone l'evoluzione e rafforzandone il prestigio sui mercati internazionali". Negli ultimi anni, come anticipato, aveva affidato la guida dell'azienda al figlio Lamberto, continuando a rappresentare un punto di riferimento per la famiglia e una personalità autorevole per l'intero settore vitivinicolo.