Addio a Vittorio Frescobaldi, il marchese esportatore di vino toscano nel mondo
Dal Brunello di Montalcino, al Pinot Nero passando per il Chianti e al Pomino Vin Santo... il marchese del vino ha contribuito a far conoscere le eccellenze vinicole toscane oltre i confini italiani e quelli europei
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Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino per anni alla guida - insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo - della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese, nato a Firenze nel 1928, ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del lavoro in quanto "agricoltore appassionato". L'onorificenza conferitagli fu motivata anche dalla produzione da parte della sua azienda di "vini tra i più pregiati e diffusi in Italia e nel mondo". Vittorio apparteneva alla trentunesima generazione della nobile famiglia fiorentina dei Frescobaldi. Oggi al timone dell'azienda c'è suo figlio, Lamberto.
Chi era il "marchese del vino"
Esponente di una famiglia legata alla viticoltura da oltre 700 anni, il marchese Vittorio Frescobaldi è stato alla guida della storica azienda di famiglia insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, "sapendo cogliere con lungimiranza le trasformazioni del comparto, sostenendo una sempre maggiore apertura internazionale e puntando sulla valorizzazione delle diverse identità e dei territori vitivinicoli della Toscana", si legge in una nota dell'Unione italiana vini (Uiv). Frescobaldi, inoltre, ha contribuito in "maniera significativa all'affermazione e alla crescita dell'enologia toscana, accompagnandone l'evoluzione e rafforzandone il prestigio sui mercati internazionali". Negli ultimi anni, come anticipato, aveva affidato la guida dell'azienda al figlio Lamberto, continuando a rappresentare un punto di riferimento per la famiglia e una personalità autorevole per l'intero settore vitivinicolo.
Ogni 100 bottiglie di vino italiano nel mondo, 15 sono toscane
Il vino toscano è molto diffuso e apprezzato a livello internazionale e, Frescobaldi, ha sicuramente contribuito a farlo conoscere oltre i confini nazionali. Secondo alcuni dati Istat, l'export enoico della regione, a 1,2 miliardi di euro nel 2024, vale circa il 15% di quello nazionale. Il conto è presto fatto. Ogni 100 bottiglie di vino italiano che finiscono nel mondo, ben 15 provengono dalla Toscana.