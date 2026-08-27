Brendan Blumer, chi è il re delle criptovalute (miliardario) che ha cominciato a fare impresa a 15 anni

Classe 1986, Brendan Blumer, è un nome noto nel mondo dell'imprenditoria. Nato a Cedar Rapids, in Iowa, l'imprenditore è noto con il nome di "re delle criptovalute" e ha cominciato il suo percorso lavorativo da giovanissimo, aveva solo quindici anni, nel mondo del gaming. L'ascesa della sua carriera è stata rapidissima. Nel 2018 Forbes lo ha incluso nella lista delle persone più ricche al mondo, grazie a un patrimonio che - all'epoca - era composto da 700 milioni di dollari e che a oggi è stimato attorno a 1,3 miliardi di dollari. Una fortuna, quella di Blumer costruita in un settore che lo ha portato a ricoprire posizioni ai vertici dell'economia digitale internazionale.