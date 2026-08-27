Brendan Blumer, chi è il re delle criptovalute (miliardario) che ha cominciato a fare impresa a 15 anni
Classe 1986, l'imprenditore ha un patrimonio stimato di 1,3 miliardi di dollari ed è proprietario di una villa del valore di 160 milioni di euro a Porto Cervo
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Classe 1986, Brendan Blumer, è un nome noto nel mondo dell'imprenditoria. Nato a Cedar Rapids, in Iowa, l'imprenditore è noto con il nome di "re delle criptovalute" e ha cominciato il suo percorso lavorativo da giovanissimo, aveva solo quindici anni, nel mondo del gaming. L'ascesa della sua carriera è stata rapidissima. Nel 2018 Forbes lo ha incluso nella lista delle persone più ricche al mondo, grazie a un patrimonio che - all'epoca - era composto da 700 milioni di dollari e che a oggi è stimato attorno a 1,3 miliardi di dollari. Una fortuna, quella di Blumer costruita in un settore che lo ha portato a ricoprire posizioni ai vertici dell'economia digitale internazionale.
Gli esordi: dai videogiochi alle criptovalute
Come anticipato, Blumer si è lanciato nel mondo lavorativo a soli quindici anni. All'epoca infatti, era il 2001, ha dato vita a Gamecliff: un sito per vendere oggetti virtuali in spazi di gioco online. Soltanto quattro anni dopo, nel 2005, la società è stata acquisita dalla IGE e il giovanissimo Blumer si è trasferito a Hong Kong, dove ha continuato a gestire operativamente l'azienda. Cinque anni dopo ha fondato Okay.com, una piattaforma di condivisione dati per gli agenti immobiliari operanti in Asia, ottenendo già un discreto successo.
La popolarità e il successo veri e propri arrivano però nel 2017 con Block.one. La società, divenuta famosa per aver sviluppato il software blockchain EOS.IO in grado di elaborare milioni di dati al secondo è arrivata a raccogliere, solamente un anno dopo, oltre quattro miliardi di dollari. Proprio grazie a quella società, della quale oggi Blumer è Ceo, per l'imprenditore è arrivata la fortuna vera e propria. L'imprenditore riveste oggi anche la carica di presidente di Bullish, un gruppo attivo negli asset digitali e proprietario di CoinDesk.
L’acquisto di una tenuta da 160 milioni di euro a Porto Cervo
L'Italia occupa nel cuore di Blumer un posto importante. In Costa Smeralda l'imprenditore ha infatti conosciuto l'olbiese Salvatore Spano con il quale convolerà a nozze il prossimo 5 settembre, ovviamente in Sardegna. Proprio per l'amore che nutre nei confronti del Belpaese, e in particolare della Regione, nel 2025 Blumer ha acquistato una supervilla del valore di 160 milioni di euro a Porto Cervo. La dimora si estende per 350 metri su una superficie di 2,3 ettari e si compone di 28 camere da letto, 35 bagni, varie terrazze, un accesso privato a due spiagge, pontili a uso privato, tre piscine e diversi giardini. La tenuta è appartenuta fino al 1973 a Henry Ford II, il nipote del proprietario del brand automobilistico, e, fino agli inizi dello scorso anno, ad Ahmed Zaki Yamani, ex ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie dell'Arabia Saudita.