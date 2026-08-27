Gallura blindata per il giorno del grande "sì" del miliardario Brendan Blumer e dell'olbiese Salvatore Spano
Panorami suggestivi e cucina rendono l'Italia - ancora una volta - il teatro scelto da vip e miliardari per celebrare le proprie nozze
Da Kim Kardashian e Kanye West, a George Clooney e Amal Alamuddin, passando per Jeff Bezos e Lauren Sánchez fino ad arrivare a Dua Lipa e Callum Turner. Nel tempo, l'Italia, ha attratto decine di coppie formate da vip e miliardari stranieri che hanno scelto di convolare a nozze in uno dei suoi territori. E a settembre il Belpaese si prepara a ospitare un altro matrimonio in grande stile, quello del re delle criptovalute Brendan Blumer che sposerà l'olbiese Salvatore Spano. La regione scelta per pronunciare il grande "sì"? Neanche a dirlo, la Sardegna. L'isola infatti, oltre a essere la terra natale di Spano, occupa infatti un posto speciale della coppia che, proprio in Costa Smeralda, si è incontrata per la prima volta mentre l'italiano lavorava in una boutique del lusso.
Celebrazioni in grande stile
I festeggiamenti per il matrimonio della coppia sono già iniziati. La vigilia delle nozze è stata infatti celebrata durante una serata speciale, il Gala Night, svoltosi in un hotel di lusso della Gallura dove un posto a tavola aveva il costo di circa 15mila euro. I futuri sposi hanno poi assistito, insieme a un gruppo di amici, al concerto esclusivo della cantante Katy Perry. In programma per il prossimo 4 settembre c'è una festa esclusiva a bordo del traghetto Agata, attualmente nel porto di Olbia per un radicale intervento di riqualificazione in vista del grande giorno.
A bordo della nave verrà allestito un palco destinato alle esibizioni di Lady Gaga e dei Coldplay. Sposi e invitati potranno, inoltre, godere dei piatti della buona cucina italiana offerti dai vari ristoranti presenti sull'imbarcazione. Il giorno dopo, il 5 settembre, Blumer e Spano si diranno finalmente "sì". Il ricevimento si svolgerà a San Pantaleo dove negozi e ristoranti saranno riservati esclusivamente ai novelli sposi e agli ospiti. A rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio della coppia dovrebbe esserci la voce della cantante Giorgia.