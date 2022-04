Nozze a sorpresa per Kourtney Kardashian e Travis Barker, il sì poche ore dopo i Grammy

Nel più classico stile di Las Vegas sarebbero andate in scena le nozze a sorpresa di Kourtney Kardashian e Travis Barker , che hanno approfittato della tappa nella città più folle del mondo per diventare marito e moglie. A quanto riporta il sito TMZ, subito dopo il gala dei Grammy l'imprenditrice e il musicista avrebbero raggiunto la cappella per realizzare il loro sogno d'amore.

Travis aveva fatto la fatidica proposta a Kourtney su una spiaggia di Montecito ad ottobre, quindi il profumo di fiori d'arancio era già forte nell'aria. Lunedì scorso hanno deciso di cogliere l'occasione al volo che offriva Las Vegas e, intorno all'una e mezza del mattino si sono detti sì. Una celebrazione valida sotto tutti i punti di vista: la coppia, secondo i bene informati, era provvista di certificato di matrimonio quindi il rito ha pieno valore legale. Ma non ci sarebbe da meravigliarsi se decidessero di fare il bis, con una cerimonia sfarzosissima in perfetto stile Kardashian.

Del resto per Kourtney queste sono le prime nozze, ed è giusto celebrarle al meglio. La socialite, mamma di 3 figli avuti dal suo ex Scott Disick, non si è mai sposata. Travis è più rodato sotto questo punto di vista: per lui è già il terzo sì dopo quelli a Melissa Kennedy e poi con Shanna Moakler. I suoi precedenti matrimoni hanno avuto vita breve: 9 mesi il primo, 2 anni il secondo. Chissà che le promesse scambiate davanti al sosia di Elvis non portino fortuna...

