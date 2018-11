Kourtney Kardashian, pose a luci rosse per "Gq Messico"

Chi lo direbbe sfogliando Gq Messico di gennaio che Kourtney Kardashian compirà 40 anni in primavera? Sulla cover del magazine la sorella del clan Kardashian appare più sensuale che mai in posa per il fotografo Michael Schwartz. All'interno della rivista anche scatti col seno nudo tra le mani e sedere in bella vista e pose che lasciano ben poco all'immaginazione.