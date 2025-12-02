Crollo delle criptovalute: Bitcoin perde un terzo del valore in due mesi

I valori del Bitcoin registrano un netto arretramento, con un passaggio momentaneo sotto la soglia degli 85mila dollari e una perdita superiore all'otto per cento nell'arco delle ultime 24 ore. A riportarlo è l'emittente "Cbs News". Secondo quanto ricostruito, la principale criptovaluta ha visto svanire circa un terzo della propria quotazione dal 6 ottobre, data in cui aveva toccato un massimo storico vicino ai 125mila dollari. La contrazione odierna ha contribuito a ridurre di oltre 750 miliardi di dollari la capitalizzazione complessiva del mercato delle valute digitali, come indicano i dati elaborati da CoinGecko.