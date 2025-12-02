Crollo delle criptovalute: Bitcoin perde un terzo del valore in due mesi

La flessione segue il massimo storico di ottobre e coinvolge anche asset come Ethereum e Xrp
I valori del Bitcoin registrano un netto arretramento, con un passaggio momentaneo sotto la soglia degli 85mila dollari e una perdita superiore all'otto per cento nell'arco delle ultime 24 ore. A riportarlo è l'emittente "Cbs News". Secondo quanto ricostruito, la principale criptovaluta ha visto svanire circa un terzo della propria quotazione dal 6 ottobre, data in cui aveva toccato un massimo storico vicino ai 125mila dollari. La contrazione odierna ha contribuito a ridurre di oltre 750 miliardi di dollari la capitalizzazione complessiva del mercato delle valute digitali, come indicano i dati elaborati da CoinGecko.
Il brusco calo del Bitcoin ha inciso anche sui titoli legati al comparto. La piattaforma di trading Robinhood registra un ribasso del 3,5 per cento, mentre Coinbase scende del 4,2 per cento. Una dinamica analoga interessa altre criptovalute di primo piano, tra cui Ethereum e Xrp, anch'esse coinvolte nel clima di vendite che ha colpito l'intero settore.