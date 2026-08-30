In Italia, il 32,5% dei dipendenti dichiara che gli viene richiesto spesso o sempre di essere disponibile anche fuori dall'orario di lavoro. Il 52,2% lavora almeno un'ora di straordinario alla settimana e, tra questi, quasi la metà - il 48,5% - sostiene che questo tempo aggiuntivo non venga riconosciuto. Numeri che aiutano a capire perché il concetto di "staccare" sia diventato così complicato: dal lavoro oggi non ci si allontana davvero quando si esce dall'ufficio. Lo si porta in tasca, sullo smartwatch, nello smartphone appoggiato sul comodino. È nella mail che arriva durante la cena e nel messaggio che inizia con "scusa se ti disturbo". È soprattutto nella testa, dove continua a girare anche quando il computer è spento. Secondo Hays Italia, il punto non è quindi il ritorno alla routine in sé. È il contesto lavorativo nel quale si torna. Se la stanchezza si è accumulata per mesi, qualche giorno di riposo può semplicemente non bastare.