Sbagliando si impara... o forse no: il sorprendente risultato di uno studio australiano

Fa' la cosa giusta, si intitolava uno dei film più belli degli anni Novanta, dove il mantra era ripetuto ossessivamente ma era complicato capire quale fosse effettivamente "the right thing". La verità è che compiere la scelta più giusta è complesso, anche quando avremmo tutti gli strumenti per identificare al meglio quale sarebbe l'opzione migliore da sposare. Non lo dice solo l'esperienza ora ma anche la scienza. Nello specifico uno studio della UNSW Sydney, pubblicato su Communications Psychology, che ha analizzato il modo in cui le persone modificano il proprio comportamento a seguito di conseguenze negative.