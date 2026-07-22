Giornata delle Ricercatrici e dei Ricercatori, l’evento all’Istituto Nazionale dei Tumori

Si è tenuta il 16 luglio presso l’Aula Magna “Gianni Bonadonna” della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano la Giornata delle Ricercatrici e dei Ricercatori: si è trattato di un appuntamento che ha riunito professionisti, ricercatori, studenti e rappresentanti delle istituzioni per riflettere sui risultati raggiunti e sulle nuove sfide della ricerca oncologica. I lavori sono stati aperti dal presidente della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Gustavo Galmozzi, dal direttore generale Maria Teresa Montella e dalla Prorettrice alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Milano, Monica Di Luca. Poi la relazione del direttore scientifico Paolo Corradini ha offerto una panoramica delle attività scientifiche dell’Istituto e delle prospettive future.