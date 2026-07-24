Stiamo parlando sempre meno: ogni anno perdiamo 338 parole al giorno (e forse anche un pezzo di noi)

Lo studio - I numeri raccontano una trasformazione inquietante: in quattordici anni il numero medio di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Se all'inizio del periodo preso in esame una persona pronunciava in media circa 16mila parole al giorno, nel 2019 il conteggio è sceso sotto quota 12mila. Tradotto in termini ancora più concreti, significa che ogni anno abbiamo perso, in media, 338 parole al giorno. E non è una sensazione, ma il risultato di uno studio condotto da due psicologi statunitensi. Valeria Pfeifer e Matthias Mehl, stavano verificando un vecchio studio sulla presunta maggiore loquacità femminile. Confrontando 22 analisi condotte tra il 2005 e il 2019 su circa 2.200 persone, di età compresa tra i 10 e i 94 anni,, residenti principalmente negli Stati Uniti ma anche in Messico, Australia ed Europa, hanno trovato qualcosa di diverso: le parole pronunciate ogni giorno stavano diminuendo anno dopo anno. Non abbiamo smesso di comunicare, abbiamo spostato la voce sul testo, sulle app e sui social. Ma questa sostituzione, avvertono i ricercatori, non è neutra per il benessere psicologico.