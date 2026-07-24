Stiamo parlando sempre meno: ogni anno perdiamo 338 parole al giorno (e forse anche un pezzo di noi)
Uno studio internazionale condotto tra il 2005 e il 2019 rivela un crollo delle conversazioni. Ordinare cibo, prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, tutto quello che prima richiedeva una conversazione oggi si fa in silenzio con un'app. Ma gli smartphone non spiegano tutto
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"La parole sono importanti", diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa. E, a guardare la tendenza degli ultimi anni, aveva ragione. Il tempo del silenzio sta prendendo il sopravvento, abbiamo perso 338 parole al giorno e, probabilemnte, è una stima anche ottimistica. A fotografare questo cambiamento è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Perspectives on Psychological Science, che ha analizzato l'evoluzione del linguaggio parlato tra il 2005 e il 2019.
Lo studio - I numeri raccontano una trasformazione inquietante: in quattordici anni il numero medio di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Se all'inizio del periodo preso in esame una persona pronunciava in media circa 16mila parole al giorno, nel 2019 il conteggio è sceso sotto quota 12mila. Tradotto in termini ancora più concreti, significa che ogni anno abbiamo perso, in media, 338 parole al giorno. E non è una sensazione, ma il risultato di uno studio condotto da due psicologi statunitensi. Valeria Pfeifer e Matthias Mehl, stavano verificando un vecchio studio sulla presunta maggiore loquacità femminile. Confrontando 22 analisi condotte tra il 2005 e il 2019 su circa 2.200 persone, di età compresa tra i 10 e i 94 anni,, residenti principalmente negli Stati Uniti ma anche in Messico, Australia ed Europa, hanno trovato qualcosa di diverso: le parole pronunciate ogni giorno stavano diminuendo anno dopo anno. Non abbiamo smesso di comunicare, abbiamo spostato la voce sul testo, sulle app e sui social. Ma questa sostituzione, avvertono i ricercatori, non è neutra per il benessere psicologico.
Cosa significano 338 parole in meno - Trecento trentotto parole al giorno sembrano poche, ma non lo sono. Moltiplicate per un anno superano le 120.000, ovvero circa 15 ore di conversazione, considerando un ritmo normale di 140 parole al minuto. E non si tratta di un'unica lunga conversazione eliminata, ma di tanti piccoli scambi quotidiani scomparsi: una domanda al negoziante, due battute con il vicino, un commento mentre si aspetta il caffè, un'indicazione chiesta per strada. "Trecento parole al giorno potrebbero corrispondere a una breve conversazione in corridoio con un vicino, un collega o persino uno sconosciuto. Una barzelletta raccontata ai propri cari. Una risposta più dettagliata alla domanda: "Com'è andata la giornata?", scrivono Mehl e Pfeifer.
Colpa di smartphone, social...ma non solo - La coincidenza temporale con la progressiva diffusione degli smartphone e dei social media è difficile da ignorare. Ordinare cibo, prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, pagare: tutto quello che prima richiedeva una conversazione oggi si fa in silenzio con un'app. Le casse automatiche, i navigatori GPS, il lavoro da remoto hanno ridotto ulteriormente le occasioni di scambio verbale informale. Ma gli smartphone non spiegano tutto. Anche le persone con più di 25 anni, che usano i dispositivi digitali presumibilmente meno dei giovani, pronunciano ogni anno 314 parole in meno al giorno. Il calo è più marcato sotto i 25 anni (452 parole in meno all'anno), ma la tendenza è trasversale a tutte le fasce d'età. Come spiega Pfeifer, almeno una parte delle parole che prima venivano pronunciate oggi viene trasmessa per iscritto. Non è detto che la quantità totale di comunicazione sia diminuita. Potrebbe persino essere aumentata, ma il punto è che la qualità dello scambio cambia.
La voce trasmette emozioni - "I messaggi testuali rappresentano una forma di comunicazione molto limitata, in cui abbiamo a disposizione un solo canale, mentre nelle conversazioni verbali ce ne sono a disposizione diversi, come espressioni facciali, tono, gesti, postura e contesto", spiega Pfeifer. La voce porta con sé esitazioni, ritmo, imbarazzo, ironia, e pretende una risposta immediata. Il testo permette di correggersi, scegliere le parole con calma, rimandare. Sono due esperienze comunicative diverse, non intercambiabili.
Meno solitudine con le conversazioni - Diversi studi, si legge nella ricerca, hanno dimostrato che i legami sociali che creiamo tramite messaggi o chat "non sono forti quanto quelli che si formano attraverso interazioni faccia a faccia, e che le persone che intrattengono più conversazioni verbali tendono ad avere un maggiore benessere psicologico", dice Pfeifer. Non si tratta necessariamente di grandi amicizie o conversazioni profonde. Anche le interazioni minime con sconosciuti - il barista, il cassiere, il vicino di posto - contribuiscono a ridurre la sensazione di isolamento, migliorano l'umore e mantengono aperta una connessione con il mondo esterno.
Una stima ottimistica - I dati della ricerca però si fermano al 2019, prima della pandemia, che ha ulteriormente ridotto le occasioni di interazione sociale. Restano quindi fuori dal conteggio i lockdown, lo smart working, la didattica a distanza e i lunghi periodi di isolamento sociale che hanno ridotto drasticamente le occasioni di conversazione faccia a faccia. È plausibile pensare, quindi, che il fenomeno oggi sia ancora più marcato.