Non è solo felicità, le amicizie soddisfacenti sono un toccasana per la salute mentale

Lo studio - La ricerca ha utilizzato i dati della prima fase del Global Flourishing Study, un ampio progetto internazionale dedicato ai fattori che contribuiscono a una vita soddisfacente. Nel campione sono rappresentati Paesi europei, americani, asiatici, africani, dell'Oceania e del Medio Oriente, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Argentina, Brasile, Germania, Spagna, India, Giappone, Egitto, Nigeria, Sudafrica e Messico. Ai partecipanti è stato chiesto di valutare la propria soddisfazione per le amicizie e per le relazioni personali. È stato inoltre chiesto loro di ricordare la qualità del rapporto avuto nell'infanzia con madre e padre, mentre la salute mentale e quella fisica sono state classificate da "scarsa" a "eccellente". Nell'analisi sono stati considerati anche fattori come reddito e livello di istruzione. E chi si dichiarava più soddisfatto delle proprie amicizie e delle proprie relazioni tendeva anche a descrivere la propria salute mentale e fisica in termini migliori. Un'associazione simile, ma meno marcata, è stata osservata anche tra chi ricordava di aver avuto rapporti molto buoni con i propri genitori durante l'infanzia.