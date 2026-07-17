E' l'estate della "sober curiosity", così la Gen Z ha reso cool il "bere responsabilmente"

Siccome "bevo un goccetto se mi incuriosisce il drink" suonava obiettivamente male, la generazione dei nati tra il 1997 e il 2002 ha deciso di istituzionalizzare le proprie abitudini dandogli l'anglofona etichetta "sober curiosity" (che suona obiettivamente molto più trendy). Non che sia proprio una novità: negli ultimi anni sui social hanno proliferato challange con nomi come Sober October o Dry January: il senso era "stai un po' senza bere e vedrai come stai bene". Il neologismo sober curiosity è stato coniato poi ufficialmente da Ruby Warrington già nel 2018, quando nel suo libro Sober Curious: The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless Presence, and Deep Connection Awaiting Us All on the Other Side of Alcohol scrisse: "La mia speranza è che estendere l'invito a diventare sober curious aiuti le persone a rendersi conto che ci sono altri modi per sperimentare qualunque cosa loro stiano cercando nell'alcol, senza gli effetti collaterali tossici e spesso devastanti".