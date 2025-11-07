Aperitivo: tutti gli argomenti delle chiacchiere da bar

APERITIVO, UN RITO GLOBALE - Secondo un rapporto di Euromonitor International, la società di ricerca che analizza le tendenze dei consumi globali, il mercato degli aperitivi è in costante crescita, in particolare per quanto riguarda le bevande, sia alcoliche che analcoliche, pensate per questo tipo di rituale. Oltre all'Italia, il drink pre-serale ha guadagnato popolarità in molti altri Paesi, in particolare negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nel Nord Europa. Insomma, l’italianissimo aperitivo, con le sue varianti linguistiche ed enogastronomiche, ha letteralmente conquistato milioni di persone. Al rito di sedere intorno a un tavolino con qualcosa da bere nel bicchiere si accompagna di solito la conversazione: il fenomeno delle “chiacchiere da bar” continua a essere un vero e proprio must per gli italiani. Altri oltre 4 su 10 che frequentano i bar in “orario aperitivo" si aggiungono gli oltre uno su 4 (26%) che lo fa invece in pausa pranzo, mentre uno su 5 (21%) che vi si recano per colazione e più di uno su 10 (12%) sceglie altri momenti nel corso della giornata. Un esempio su tutti è il bitter analcolico che, oltre a essere tra i più amati nella fascia serale, sta spopolando infatti anche nei break pomeridiani. Lo rivela un’indagine promossa da Sanbittèr, condotto attraverso una SWOA (Social Web Opinion Analysis) su un campione di 480 tra barman, gestori, proprietari di bar ed esperti del settore, e attraverso un monitoraggio svolto su 1.200 persone (uomini e donne tra i 18 e i 55 anni), per indagare il loro rapporto con il bar, realizzato sui più importanti social network e blog attraverso la raccolta di messaggi, post e commenti.