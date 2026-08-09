Giovani, stressati e disoccupati: come la "stressflation" sta rovinando le nuove generazioni

La Gen Z cresce dentro una quotidianità in cui il denaro non è una risorsa, è una sorveglianza costante. E quando il denaro influenza ogni scelta, influenza anche l’amore. "Prima ancora di chiedersi 'Mi piace?' ci si chiede 'Me lo posso permettere?'. Ma dietro quella domanda pratica se ne nasconde una più insidiosa: sono abbastanza per meritarmi questo?", spiega a Donna Moderna Cristina Berrettini, antropologa, psicologa e consulente familiare. In generale considerare i poveri pigri e poco intelligenti è un pregiudizio radicato che, se introiettato, può far danni. Margaret Thatcher definì la povertà come "un difetto del carattere" e troppi sembrano crederci nel 2026. Non è un caso se secondo l’ultimo Deloitte Global GenZ and Millennial Survey (un sondaggio che ha coinvolto oltre 22mila persone in 44 Paesi del mondo) l’inflazione e il costo della vita siano in assoluto la prima fonte di preoccupazione per le nuove generazioni. Un discorso che vale in particolare per quella Gen Z che negli Stati Uniti hanno già bollato come quella che "compra tutto e non possiede niente".