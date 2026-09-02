Pagamenti a rate, 8 italiani su 10 li usano (molti ne valutano l'utilizzo anche per i funerali)

Pagherò, poco alla volta. È questa la strategia che sempre più italiani scelgono per resistere ai rincari generalizzati. Lo mostra una ricerca di Younited, leader del credito istantaneo in Europa, realizzata con Bamboo Research in Francia, Spagna e Italia su 3mila intervistati (mille per Paese, di età pari o superiore a 18 anni) e riportata da Arena Digitale e Milano Finanza, il 78% dei rispondenti italiani "che negli ultimi sei mesi ha effettuato un acquisto di valore compreso tra 200 e 50mila euro dichiara di aver utilizzato il pagamento in più rate". Dall'analisi emerge anche che questa modalità si sta facendo strada in ambiti che finora erano impensabili, come i funerali.