Texas, i Dieci Comandamenti entrano nelle aule scolastiche

La sentenza d'Appello ha suscitato indignazione tra i ricorrenti, accusando i giudici di New Orleans di aver preso una decisione che viola il Primo Emendamento della Costituzione statunitense che garantisce le libertà fondamentali, proibendo al Congresso di limitare la libertà di parola, di stampa, di culto, di riunione pacifica e di petizione. "Agli studenti non viene impartita una catechesi sui Comandamenti né viene loro insegnato ad adottarli", si legge nella sentenza che spiega come agli insegnanti non "è imposto di fare proselitismo tra gli studenti che chiedono informazioni sui poster o di contraddire quelli che non sono d'accordo". Il provvedimento, approvato dal Parlamento statale e firmato nel 2025 dal governatore repubblicano Greg Abbott, resta però destinato a un nuovo passaggio: i ricorrenti hanno annunciato che porteranno il caso davanti alla Corte Suprema.