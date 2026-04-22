Texas, i Dieci Comandamenti entrano nelle aule scolastiche
Ribaltata la decisione presa in primo grado. I legali dei ricorrenti: "Così si viola il Primo Emendamento"
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In Texas i Dieci Comandamenti entrano nelle aule scolastiche. La Corte d’Appello degli Stati Uniti del quinto Circuito, con sede a New Orleans, ha stabilito che lo stato della stella solitaria può imporre l'esposizione del Decalogo in tutte le aule delle scuole pubbliche. La decisione, presa con nove voti a favore e otto contrari, ribalta lo stop dei giudici di primo grado che per due volte avevano definito il provvedimento contrario alla Costituzione.
I legali dei ricorrenti: "Violato il Primo Emendamento"
La sentenza d'Appello ha suscitato indignazione tra i ricorrenti, accusando i giudici di New Orleans di aver preso una decisione che viola il Primo Emendamento della Costituzione statunitense che garantisce le libertà fondamentali, proibendo al Congresso di limitare la libertà di parola, di stampa, di culto, di riunione pacifica e di petizione. "Agli studenti non viene impartita una catechesi sui Comandamenti né viene loro insegnato ad adottarli", si legge nella sentenza che spiega come agli insegnanti non "è imposto di fare proselitismo tra gli studenti che chiedono informazioni sui poster o di contraddire quelli che non sono d'accordo". Il provvedimento, approvato dal Parlamento statale e firmato nel 2025 dal governatore repubblicano Greg Abbott, resta però destinato a un nuovo passaggio: i ricorrenti hanno annunciato che porteranno il caso davanti alla Corte Suprema.