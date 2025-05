Texas, obbligatorio esporre i Dieci Comandamenti in classe

La Camera dei rappresentanti del Texas ha approvato l'obbligo di esposizione dei Dieci comandamenti nelle aule delle scuole pubbliche. La proposta, presentata a febbraio, era già stata approvata dal Senato texano il 19 marzo. Il passaggio successivo è la firma del governatore statale, Greg Abbot. Il testo prevede l'entrata in vigore dal primo settembre 2025, in tempo per il prossimo anno scolastico.



Il disegno di legge precisa che nelle scuole elementari o secondarie i comandamenti devono essere affissi in un luogo ben visibile in ogni aula, su un poster durevole o in un quadro con cornice delle dimensioni di 40 centimetri per 50. Deve essere presente solo l'elenco dei comandamenti, come scritti nel testo del disegno di legge, con caratteri leggibili, e non devono essere inclusivi contenuti aggiuntivi. Le scuole sono tenute ad accettare donazioni private di una copia dei comandanti nei formati previsti; per l'acquisto potranno essere usati anche fondi distrettuali.