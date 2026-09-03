Caro scuola, "Per mio figlio piccolo spendo 200 euro in più rispetto al passato"

Tra bollette e carrello della spesa, la madre spiega che due stipendi oggi "non bastano mai" e per poter permettere a entrambi i suoi figli di praticare uno sport è stata costretta a operare delle scelte sul bilancio familiare. "Ogni mese entrano circa 2.500 euro, sembrano tanti ma non sono abbastanza per vivere serenamente", afferma la donna che poi fa un esempio concreto sull'estate appena trascorsa: "Con mio marito abbiamo dovuto scegliere se prendere una cabina al mare oppure fare un viaggio, qualche anno fa ce le potevamo permettere entrambe".