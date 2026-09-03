Caro scuola, "Per mio figlio piccolo spendo 200 euro in più rispetto al passato"

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Libri, servizi mensa, attività sportive. Il caro scuola è stato tra i temi affrontati nella puntata di mercoledì 2 settembre a "È sempre Cartabianca", la prima della nuova stagione. A pochi giorni dal suono della campanella e dal ritorno sui banchi, le famiglie italiane fanno i conti con i rincari, gravati quest'anno dal peso delle tensioni internazionali.
"Tra mio figlio grande all'università e il più piccolo che fa la quarta elementare c'è tanta differenza", spiega una mamma di Livorno che poi fa due conti: "Solo per la mensa prima spendevo 86 euro al mese mentre ora se ne pagano 115". Dai diari agli astucci fino agli accessori per i laboratori e le attività extrascolastiche: in pochi anni il conto sostenuto dalle famiglie per ciascun figlio è lievitato. "Per il secondo spendo oggi 200 euro in più rispetto al maggiore", prosegue la donna preoccupata dai costi che crescono con l'avanzare nei successivi gradi d'istruzione.
Tra bollette e carrello della spesa, la madre spiega che due stipendi oggi "non bastano mai" e per poter permettere a entrambi i suoi figli di praticare uno sport è stata costretta a operare delle scelte sul bilancio familiare. "Ogni mese entrano circa 2.500 euro, sembrano tanti ma non sono abbastanza per vivere serenamente", afferma la donna che poi fa un esempio concreto sull'estate appena trascorsa: "Con mio marito abbiamo dovuto scegliere se prendere una cabina al mare oppure fare un viaggio, qualche anno fa ce le potevamo permettere entrambe".