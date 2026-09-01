Spazio poi alle difficoltà economiche che attendono le famiglie al rientro dalle vacanze, con i rincari di energia, carburanti e prodotti alimentari. Infine, un approfondimento sulla crisi climatica: il caldo non accenna a diminuire e gli eventi atmosferici considerati un tempo “straordinari” sembrano diventare sempre più frequenti. Tra gli ospiti della puntata anche: Maurizio Belpietro, Marina La Rosa e Mario Giuliacci. Come sempre, l’immancabile presenza dell’alpinista e scrittore Mauro Corona.