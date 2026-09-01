Domani, mercoledì 2 settembre, in prima serata su Retequattro, torna “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews con Bianca Berlinguer che apre la nuova stagione con un’intervista a Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Al centro della puntata anche il traguardo storico che il Governo Meloni si appresta a raggiungere, diventando l’esecutivo più longevo della storia della Repubblica Italiana. Un record che riapre il confronto sui risultati ottenuti dall’esecutivo e sulle condizioni economiche e sociali del Paese a quattro anni dal suo insediamento.
Spazio poi alle difficoltà economiche che attendono le famiglie al rientro dalle vacanze, con i rincari di energia, carburanti e prodotti alimentari. Infine, un approfondimento sulla crisi climatica: il caldo non accenna a diminuire e gli eventi atmosferici considerati un tempo “straordinari” sembrano diventare sempre più frequenti. Tra gli ospiti della puntata anche: Maurizio Belpietro, Marina La Rosa e Mario Giuliacci. Come sempre, l’immancabile presenza dell’alpinista e scrittore Mauro Corona.