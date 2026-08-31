"Hotel Costiera" in prima serata su Canale 5

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Martedì 1 e giovedì 3 settembre debutta in prima serata su Canale 5 "Hotel Costiera". Protagonista della serie, Jesse Williams, conosciuto per il ruolo del Dottor Jackson Avery, interpretato per ben 12 stagioni in "Grey's Anatomy". Girata nella Costiera amalfitana, oltre a Napoli, Sperlonga e Argentario, la serie unisce un cast internazionale e volti noti della serialità italiana: tra questi, Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Massimo Ghini, Cristina Donadio, Pierpaolo Spollon.
Anche produttore esecutivo, Williams interpreta l’ex marine Daniel DD De Luca. Tornato nel paese della sua infanzia, DD lavora come fixer dell'esclusivo Hotel Villa Costiera e aiuta gli ospiti a togliersi dai guai. Ma, oltre al lavoro ufficiale, Daniel è impegnato a ritrovare Alice, la figlia del proprietario dell'hotel, di cui è l'unico ad aver intravisto il presunto rapitore.
Il fixer è una figura borderline, che indica qualcuno specializzato nel "risolvere problemi", spesso operando dietro le quinte o in situazioni limite. Questo genere di consulente viene ingaggiato per gestire crisi diplomatiche, scandali mediatici o richieste stravaganti, assicurandosi che tutto rimanga nella più totale riservatezza. De Luca, quindi, non è un semplice concierge. Da ex marine, poi, usa le abilità tattiche e la freddezza per proteggere la reputazione della prestigiosa Villa Costiera.