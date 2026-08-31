Martedì 1 e giovedì 3 settembre

"Hotel Costiera" in prima serata su Canale 5

Nel cast, la star internazionale Jesse Williams e volti noti della serialità italiana, come Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Massimo Ghini, Cristina Donadio

31 Ago 2026 - 16:04
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Martedì 1 e giovedì 3 settembre debutta in prima serata su Canale 5 "Hotel Costiera". Protagonista della serie, Jesse Williams, conosciuto per il ruolo del Dottor Jackson Avery, interpretato per ben 12 stagioni in "Grey's Anatomy". Girata nella Costiera amalfitana, oltre a Napoli, Sperlonga e Argentario, la serie unisce un cast internazionale e volti noti della serialità italiana: tra questi, Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Massimo Ghini, Cristina Donadio, Pierpaolo Spollon.

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Anche produttore esecutivo, Williams interpreta l’ex marine Daniel DD De Luca. Tornato nel paese della sua infanzia, DD lavora come fixer dell'esclusivo Hotel Villa Costiera e aiuta gli ospiti a togliersi dai guai. Ma, oltre al lavoro ufficiale, Daniel è impegnato a ritrovare Alice, la figlia del proprietario dell'hotel, di cui è l'unico ad aver intravisto il presunto rapitore.

Il fixer è una figura borderline, che indica qualcuno specializzato nel "risolvere problemi", spesso operando dietro le quinte o in situazioni limite. Questo genere di consulente viene ingaggiato per gestire crisi diplomatiche, scandali mediatici o richieste stravaganti, assicurandosi che tutto rimanga nella più totale riservatezza. De Luca, quindi, non è un semplice concierge. Da ex marine, poi, usa le abilità tattiche e la freddezza per proteggere la reputazione della prestigiosa Villa Costiera. 

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