"Hotel Costiera" in prima serata su Canale 5

Martedì 1 e giovedì 3 settembre debutta in prima serata su Canale 5 "Hotel Costiera". Protagonista della serie, Jesse Williams, conosciuto per il ruolo del Dottor Jackson Avery, interpretato per ben 12 stagioni in "Grey's Anatomy". Girata nella Costiera amalfitana, oltre a Napoli, Sperlonga e Argentario, la serie unisce un cast internazionale e volti noti della serialità italiana: tra questi, Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Massimo Ghini, Cristina Donadio, Pierpaolo Spollon.