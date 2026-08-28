"Uomini e Donne", Giorgia Angeloni è la nuova tronista

La nuova tronista di "Uomini e Donne" si chiama Giorgia Angeloni, ha 25 anni ed è nata a Roma. Dopo aver annunciato ufficialmente Alessandra Mussolini nei panni di nuova opinionista del dating show in onda su Canale 5, il programma ha presentato la ragazza che approda sul trono nella nuova stagione.
Laureata in psicologia e attualmente impegnata a conseguire la laurea mgistrale in psicologia clinica, Giorgia non ha nascosto le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. "I miei genitori si sono separati quando avevo 13 anni, mia sorella più grande(Annalisa) - ne aveva 15 e quella più piccolina (Rebecca) ne aveva 8. Il problema non è stata la separazione in sé, quanto le ripercussioni che quest'ultima ha avuto su noi figlie", ha spiegato Giorgia durante la clip di presentazione.
"Sin da molto piccole ci siamo dovute prendere cura dei nostri genitori e purtroppo nessuno si è preso cura di noi", ha proseguito, soffermandosi sulla tesi di laurea incentrata sulla "parentificazione emotiva e strumentale, che corrisponde all'inversione di ruoli tra genitori e figli". Un tema che la ragazza racconta di aver vissuto in prima persona.
"Qualche mese dopo la separazione dei miei genitori, scopriamo che mio padre aveva contratto il Parkinson giovanile. All'epoca aveva solo 50 anni - sono le parole della giovane, visibilmente emozionata nel parlare del genitore - In questi ultimi anni si è aggravato molto è per me è stata dura. Oggi non sta bene, la malattia ha preso il sopravvento, però io sono estremamente grata di poter condividere ogni singolo momento insieme a lui".
Giorgia ha quindi voluto rivolgere un augurio a lei stessa e alla sua famiglia, nella speranza di ricevere dalla vita solo sorprese piacevoli, per poi spostare l'attenzione sulla sua cagnolina Mia. "È entrata a far parte della mia vita 11 anni fa e me l'ha letteralmente salvata. L'ho presa quando aveva due mesi al canile e mi ha sempre dato un amore molto vero e incondizionato, anche quando non c'era nessun altro".
Infine, Giorgia apre una parentesi dedicata al suo carattere e alla persona che spera di trovare al suo fianco: "Credo di essere simpatica, un po' pesante, lo ammetto. Permalosa non credo, gelosa forse, non lo so perché è tanto che non credo questa emozione e francamente non saprei dirlo. Non ho un prototipo estetico, sicuramente se chiudo gli occhi immagino vicino a me una persona alta, mi piacerebbe qualcuno che possa darmi senso di protezione anche solo con un abbraccio, quello che mi è sempre mancato".
Infine, precisa: "Io cerco un fidanzato, non un bambino da accudire. Non sono mamma, forse ci diventerò, forse non lo so, perciò cucinare, pulire… Per me è scontato che queste cose le dobbiate saper fare".