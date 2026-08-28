"Uomini e Donne", Giorgia Angeloni è la nuova tronista

"Sin da molto piccole ci siamo dovute prendere cura dei nostri genitori e purtroppo nessuno si è preso cura di noi", ha proseguito, soffermandosi sulla tesi di laurea incentrata sulla "parentificazione emotiva e strumentale, che corrisponde all'inversione di ruoli tra genitori e figli". Un tema che la ragazza racconta di aver vissuto in prima persona.



"Qualche mese dopo la separazione dei miei genitori, scopriamo che mio padre aveva contratto il Parkinson giovanile. All'epoca aveva solo 50 anni - sono le parole della giovane, visibilmente emozionata nel parlare del genitore - In questi ultimi anni si è aggravato molto è per me è stata dura. Oggi non sta bene, la malattia ha preso il sopravvento, però io sono estremamente grata di poter condividere ogni singolo momento insieme a lui".



Giorgia ha quindi voluto rivolgere un augurio a lei stessa e alla sua famiglia, nella speranza di ricevere dalla vita solo sorprese piacevoli, per poi spostare l'attenzione sulla sua cagnolina Mia. "È entrata a far parte della mia vita 11 anni fa e me l'ha letteralmente salvata. L'ho presa quando aveva due mesi al canile e mi ha sempre dato un amore molto vero e incondizionato, anche quando non c'era nessun altro".